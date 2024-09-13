В Майкопе вручили ключи новоселам первого дома ЖК «Предгорье Лаго-Наки»

Первый дом жилого комплекса построили меньше, чем за год. Все квартиры сдаются с готовым современным ремонтом.

Новоселов поздравили глава республики Мурат Кумпилов и мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

На вручении ключей праздничную атмосферу помогли создать фонтаны из шаров, диджей, аквагрим и сладкая вата для детей. Для людей провели розыгрыш, после которого они получили в подарок нужные в хозяйстве микроволновку, телевизор и сертификат на мебель.

«Предгорье Лаго-Наки» от объединения застройщиков «ВКБ-Новостройки» — это дома с видом на горы и озеро, расположенные недалеко от плато Лаго-Наки, термальных источников и водопадов. Рядом с ЖК есть магазины, новая поликлиника, детские сады и школа. Скоро построят еще одну на 1,1 тыс. учеников.

«Будет введена школа. Дети будут спокойно ходить в эту школу, не бегать через дорогу. Район обеспечен садиками», — рассказывает генеральный директор АО СЗ «ОБД» Александр Залуцкий.

Жильцы уже оценили свои квартиры. Больше всего их порадовали современный ремонт и большие окна.

«Вот наша спальня будет. Из нее будем делать две комнаты: детишкам и нам. Очень красивый вид из окна. Это девятый этаж. Там вдали горы», — делится новосел Вячеслав Костенев.

Всего в этом ЖК будет 13 домов. Их строительство идет с опережением графика.