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В Майкопе простились с замкомандующего ЮВО Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-majkope-prostilis-s-zamkomanduyushhim-yuvo-olegom-tsokovym-pogibshim-v-hode-svo
В Майкопе простились с замкомандующего ЮВО Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО
Фото пресс-службы администрации Майкопа

Заместитель командующего Южным военным округом, генерал-лейтенант Олег Цоков погиб накануне при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Его похоронили в Майкопе. Церемония прощания с Цоковым прошла 13 июля в Доме Культуры «Гигант».

Власти столицы Республики Адыгея и ветераны выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации Майкопа.

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