В Майкопе простились с замкомандующего ЮВО Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО
Политика
13.07.2023 16:17
Заместитель командующего Южным военным округом, генерал-лейтенант Олег Цоков погиб накануне при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Его похоронили в Майкопе. Церемония прощания с Цоковым прошла 13 июля в Доме Культуры «Гигант».
Власти столицы Республики Адыгея и ветераны выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации Майкопа.
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