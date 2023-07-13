В Майкопе простились с замкомандующего ЮВО Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО

Заместитель командующего Южным военным округом, генерал-лейтенант Олег Цоков погиб накануне при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Его похоронили в Майкопе. Церемония прощания с Цоковым прошла 13 июля в Доме Культуры «Гигант».

Власти столицы Республики Адыгея и ветераны выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации Майкопа.

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