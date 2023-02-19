В ЛНР из Сочи отправили 12 тонн гуманитарной помощи
Общество
19.02.2023 16:41
Сбор и отправку груза организовало сочинское отделение партии «Единая Россия». В числе прочего в посылках лежат письма и открытки школьников со словами поддержки бойцам.
В акции по сбору гумпомощи к Дню защитника Отечества приняли участие общественники, депутаты, ТОСы, школы, больницы, аптеки, бизнес и жители Сочи. Груз предназначается для передвижного госпиталя в Луганской народной республике и мобилизованных из Сочи.
Всего из Сочи в Донбасс направили уже 120 т гуманитарной помощи — продукты, предметы личной гигиены, лекарства.
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