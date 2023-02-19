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В ЛНР из Сочи отправили 12 тонн гуманитарной помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lnr-iz-sochi-otpravili-12-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
В ЛНР из Сочи отправили 12 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сбор и отправку груза организовало сочинское отделение партии «Единая Россия». В числе прочего в посылках лежат письма и открытки школьников со словами поддержки бойцам.

В акции по сбору гумпомощи к Дню защитника Отечества приняли участие общественники, депутаты, ТОСы, школы, больницы, аптеки, бизнес и жители Сочи. Груз предназначается для передвижного госпиталя в Луганской народной республике и мобилизованных из Сочи.

Всего из Сочи в Донбасс направили уже 120 т гуманитарной помощи — продукты, предметы личной гигиены, лекарства.

Для последнего груза учащиеся кулинарного клуба школы №24 испекли подарочные наборы печенья и записали на видео поздравления. А в рамках акции «Дети — детям» школьники Сочи передали для детей в ЛНР учебную и художественную литературу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.Читайте также: студенты колледжа из Кореновского района передали печки-буржуйки бойцам в зону СВО.
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