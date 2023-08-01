В Ленинградском районе 1 августа пройдут учения боевой авиации со стрельбой
Общество
01.08.2023 10:57
Полеты авиации с применением авиационных средств поражения пройдут на мишенном поле станицы Ленинградской 1 августа с 14:00 до 22:00.
Жителей предупреждают о том, что во время проведения полетов находиться на территории полигона категорически запрещено, сообщает пресс-служба администрации Ленинградского района.
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