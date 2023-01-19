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В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-laundzh-zone-anapy-do-kontsa-zimy-budut-besplatno-pokazyvat-kino-pod-otkrytym-nebom
В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
Фото пресс-службы администрации Анапы

Бесплатные киносеансы будут проходить каждые выходные на Центральном пляже Анапы.

В этом месяце все желающие смогут посмотреть в лаунж-зоне:

  • 21 января — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»;
  • 22 января — «Чародейка»;
  • 28 января — «Джентльмены удачи»;
  • 29 января — «Мой волк».

Бесплатные киносеансы на пляже будут начинаться в 18:00. Посмотреть фильмы под открытым небом могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: дикая нутрия из Анапы стала местной знаменитостью благодаря соцсетям. Милый зверек c аппетитом уплетает морковку — подобные видео заполонили соцсети юга, они собирают тысячи просмотров. Пользователи придумали имя для этой нутрии — Анапыч.

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