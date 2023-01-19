В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
Общество
19.01.2023 17:50
Бесплатные киносеансы будут проходить каждые выходные на Центральном пляже Анапы.
В этом месяце все желающие смогут посмотреть в лаунж-зоне:
- 21 января — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»;
- 22 января — «Чародейка»;
- 28 января — «Джентльмены удачи»;
- 29 января — «Мой волк».
Бесплатные киносеансы на пляже будут начинаться в 18:00. Посмотреть фильмы под открытым небом могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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