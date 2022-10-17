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В Лабинске провели спортивную акцию в поддержку участников спецоперации

Спорт
17.10.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-proveli-sportivnuyu-aktsiyu-v-podderzhku-uchastnikov-spetsoperatsii
Видео канала «Кубань 24»

На стадионе устроили парад в цветах триколора и провели спортивные состязания.

В футбол сыграли команды Краснодара, Лабинска, Усть-Лабинска и Армавира. В результате победу одержали хозяева встречи. Сразу после матча на стадионе организовали сбор гуманитарной помощи. На эти же цели направили и призовой фонд соревнований. Организаторами акции выступили Минспорта, администрация района и клуб «Генералы милиции Кубани».

Читайте также: российские стримеры собирают гуманитарную помощь для жителей и солдат в Донбассе.

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