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В Кущевском районе «Нива» влобовую столкнулась с иномаркой, оба водителя погибли

Происшествия
19.07.2022 12:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kushhevskom-rajone-niva-vlobovuyu-stolknulas-s-inomarkoj-oba-voditelya-pogibli
В Кущевском районе «Нива» влобовую столкнулась с иномаркой, оба водителя погибли
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

ДТП, в результате которого погибли два человека и еще один был госпитализирован, произошло 18 июля в 16:45 на трассе «станица Кущевская — станица Кугоейская — хутор Сиротино» 14 км + 900 м.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Kia, за рулем которой был 39-летний мужчина.

Оба водителя погибли на месте. Пассажирка Kia, 36-летняя женщина, получила травмы. Ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Читайте также: под Краснодаром в жестком лобовом ДТП пострадали шесть человек.

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