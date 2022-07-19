В Кущевском районе «Нива» влобовую столкнулась с иномаркой, оба водителя погибли

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

ДТП, в результате которого погибли два человека и еще один был госпитализирован, произошло 18 июля в 16:45 на трассе «станица Кущевская — станица Кугоейская — хутор Сиротино» 14 км + 900 м.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Kia, за рулем которой был 39-летний мужчина.

Оба водителя погибли на месте. Пассажирка Kia, 36-летняя женщина, получила травмы. Ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

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