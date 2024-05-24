В Кущевском районе экс-полицейскому дали 12 лет колонии за торговлю наркотиками

Бывший замначальника ОМВД России по Каневскому району и его знакомый осуждены за покушение на сбыт наркотических средств. Также экс-полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, замначальника ОМВД России по Каневскому району, совместно со своим знакомым наладил торговлю запрещенными веществами. У неустановленного лица он купил наркотики и передал их подельнику. Тот должен был сбыть их в Ростовской области.

Часть наркотиков сообщник продал. Сбыть остальное не получилось из-за низкого качества товара. Об этом он сообщил своему подельнику.

Тот 7 сентября прошлого года приехал в Ростов-на-Дону, чтобы забрать наркотики. Он планировал позже обменять их на вещества более высокого качества. Однако его автомобиль остановили на посту ДПС в Кущевском районе. Полицейские обнаружили и изъяли запрещенные вещества, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Также установлено, что в декабре 2022 года подозреваемый, превышая должностные полномочия, присваивал премии подчиненных. Таким образом он присвоил более 20 тыс. рублей.

Кущевский районный суд признал мужчин виновными. Экс-полицейского приговорили к 12 годам лишения свободы. Также его лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на три года. Его сообщник получил семь лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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