В КубГУ читальный зал библиотеки стал креативным пространством «БиблиоКуб»

В краснодарском Кубанском государственном университете 17 сентября начал работу обновленный читальный зал библиотеки. Торжественно открывал его ректор вуза Михаил Астапов.

Никита — студент первого курса филиала университета из Армавира, и он совершенно случайно попал на торжественное открытие модульной библиотеки. По его словам, впечатлений получил много и даже появилось желание перевестись в главный корпус КубГУ.

«Помещение очень продвинутое. Все очень красиво и технологично. Честно, мне нравится это пространство. Оно удобное, и тут коммуникативные люди», — делится студент первого курса филиала КубГУ в Армавире Никита Таранухин.

Особенность нового читального зала заключается в том, что пространство может легко измениться под самые разные задачи — как под торжественные мероприятия, с большим количеством людей, так и для спокойных занятий.

«В библиотеке хорошая звукоизоляция. Прямо сейчас в соседнем зале проходит тренинг. Однако, если зайти в этот зал, звука практически не будет слышно, и студентов ничего не будет отвлекать от учебного процесса», — отмечает корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Главная цель обновления — технологичность: в «БиблиоКубе» появились компьютеры, принтеры, телевизоры и сплит-системы. Усовершенствовали и книгохранилище: обычные книжные секции заменили на механические.

Дизайн пространства создавала команда из пяти человек, в их числе — студентка четвертого курса факультета архитектуры и дизайна КубГУ Анна Люстей.

«Конечно, чем больше дизайнеров участвуют в дизайне проекта, тем больше идей и споров. В итоге мы все пришли к единой концепции для этого здания, помещения, библиотеки», — рассказывает Анна Люстей.

Как отмечает ректор КубГУ, зал был создан не только для студентов, но и для преподавателей, чтобы у каждого человека было свое место для работы и учебы.

«Нам было важно, с одной стороны, сохранить читальный зал, а с другой — получить креативное пространство, где молодые люди могут заниматься образовательными и научными проектами, общаться и просто отдыхать от тяжелых учебных дней», — отмечает ректор КубГУ Михаил Астапов.

Он также добавил, что после модернизации «БиблиоКуб» вмещает в несколько раз больше посетителей, чем было раньше.