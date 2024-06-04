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В КубГМУ открыли новые направления подготовки среднего профобразования

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kubgmu-otkrylis-novye-napravleniya-podgotovki-srednego-profobrazovaniya
Эфир программы "Факты" 04.06.2024

На базе Кубанского государственного медицинского университета заработал Институт среднего профессионального образования. Отбор абитуриентов пройдет по среднему баллу аттестата, без ЕГЭ и внутренних испытаний.

Выпускники 11 классов могут пройти очное обучение и получить диплом фельдшера, медсестры, фармацевта, лабораторного техника или гигиениста.

Для студентов с высшим образованием открыто направление магистратуры «Психология». Занятия проведут опытные преподаватели в ведущих медицинских организациях и лабораториях края.

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