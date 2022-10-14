Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Крыму подросток попытался зарезать одноклассника в школе

Происшествия
14.10.2022 11:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-podrostok-popytalsya-zarezat-odnoklassnika-v-shkole
В Крыму подросток попытался зарезать одноклассника в школе
Фото t.me/mash_na_volne

Преступление произошло 13 октября в одном из кабинетов школы № 21 Симферополя.

По версии следствия, 16-летний ученик 11 класса несколько раз ударил одноклассника ножом в шею из-за обиды, которую он затаил некоторое время назад.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Школьника задержали и допросили в присутствии адвоката. На него завели уголовное дело. Подростка подозревают в покушении на убийство.

В школу, где произошло нападение, приехали следователи. Они осмотрели место преступления и допросили педагогов, учеников и работников школы.

Специалисты выявили нарушения воспитательной работы и пропускного режима. Должностным лицам дадут оценку в рамках уголовного дела о халатности. Также оценку дадут семье подростка, напавшего на одноклассника, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Читайте также: в Краснодарском крае отец зарезал 33-летнего сына из-за выпивки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  5. Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях