В Крыму подросток попытался зарезать одноклассника в школе

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Преступление произошло 13 октября в одном из кабинетов школы № 21 Симферополя.

По версии следствия, 16-летний ученик 11 класса несколько раз ударил одноклассника ножом в шею из-за обиды, которую он затаил некоторое время назад.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Школьника задержали и допросили в присутствии адвоката. На него завели уголовное дело. Подростка подозревают в покушении на убийство.

В школу, где произошло нападение, приехали следователи. Они осмотрели место преступления и допросили педагогов, учеников и работников школы.

Специалисты выявили нарушения воспитательной работы и пропускного режима. Должностным лицам дадут оценку в рамках уголовного дела о халатности. Также оценку дадут семье подростка, напавшего на одноклассника, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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