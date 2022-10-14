В Крыму подросток попытался зарезать одноклассника в школе
Преступление произошло 13 октября в одном из кабинетов школы № 21 Симферополя.
По версии следствия, 16-летний ученик 11 класса несколько раз ударил одноклассника ножом в шею из-за обиды, которую он затаил некоторое время назад.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.
Школьника задержали и допросили в присутствии адвоката. На него завели уголовное дело. Подростка подозревают в покушении на убийство.
В школу, где произошло нападение, приехали следователи. Они осмотрели место преступления и допросили педагогов, учеников и работников школы.
Специалисты выявили нарушения воспитательной работы и пропускного режима. Должностным лицам дадут оценку в рамках уголовного дела о халатности. Также оценку дадут семье подростка, напавшего на одноклассника, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
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