В Крыму осудили полковника нелегальной разведки Украины

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дмитрий Штыбликов уже отбывал наказание за подготовку серии взрывов на полуострове, когда сотрудники ФСБ разоблачили его шпионскую деятельность.

Доказано, что он собирал и передавал сведения о воинских частях, составляющие государственную тайну. После 2014 года по заданию главного управления разведки он остался на полуострове и получил российский паспорт. Работать устроился на гражданскую должность на Черноморском флоте. С учетом статьи о государственной измене тюремный срок Дмитрия Штыбликова в общей сложности составил 19 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Херсонской области ФСБ задержала девятерых диверсантов СБУ.