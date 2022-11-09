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В Крыму осудили полковника нелегальной разведки Украины

Происшествия
09.11.2022 16:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-osudili-polkovnika-nelegalnoj-razvedki-ukrainy
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дмитрий Штыбликов уже отбывал наказание за подготовку серии взрывов на полуострове, когда сотрудники ФСБ разоблачили его шпионскую деятельность.

Доказано, что он собирал и передавал сведения о воинских частях, составляющие государственную тайну. После 2014 года по заданию главного управления разведки он остался на полуострове и получил российский паспорт. Работать устроился на гражданскую должность на Черноморском флоте. С учетом статьи о государственной измене тюремный срок Дмитрия Штыбликова в общей сложности составил 19 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Херсонской области ФСБ задержала девятерых диверсантов СБУ.

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