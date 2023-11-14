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В Крымском районе завершили первый этап благоустройства парка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-zavershili-pervyj-etap-blagoustrojstva-parka
В Крымском районе завершили первый этап благоустройства парка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону в селе Экономическом на улице Почтовой приводят в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объекте уже завершили строительно-монтажные работы согласно первому этапу плана: установили бордюры и водоотводные лотки, уложили тротуарную плитку. Также строители забетонировали основания для двух детских площадок, зоны воркаута и многофункциональной игровой площадки. Благоустройство парка продолжается без отставаний от графика.

Всего в регионе за этот год приведут в порядок 142 общественные территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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