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В Крымском районе сотрудники Росгвардии обследовали похожий на мину предмет

Общество
10.08.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-sotrudniki-rosgvardii-obsledovali-pohozhij-na-minu-predmet
Видео канала «Кубань 24»

Странный предмет в лесном ручье, недалеко от хутора Новокрымского, заметил местный житель.

Взрывотехники установили, что это лишь верхняя часть корпуса немецкой противотанковой мины ТМ-42 времен Великой Отечественной войны. Опасности находка не представляла.

С начала этого года в Краснодарском крае уничтожили больше 1,2 тыс. боеприпасов Великой Отечественной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске на берегу озера Абрау нашли мину.

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