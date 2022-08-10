В Крымском районе сотрудники Росгвардии обследовали похожий на мину предмет
Общество
10.08.2022 16:50
Странный предмет в лесном ручье, недалеко от хутора Новокрымского, заметил местный житель.
Взрывотехники установили, что это лишь верхняя часть корпуса немецкой противотанковой мины ТМ-42 времен Великой Отечественной войны. Опасности находка не представляла.
С начала этого года в Краснодарском крае уничтожили больше 1,2 тыс. боеприпасов Великой Отечественной.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске на берегу озера Абрау нашли мину.
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