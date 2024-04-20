В Крымском районе пройдет краевой автопробег «Небо Кубани»

На Кубани отметят 81-ю годовщину одного из крупнейших в мировой истории воздушных сражений, которое произошло в апреле-июне 1943 года.

Краевой автопробег пройдет 21 апреля.

«Патриотический автопробег проводят в крае с 2014 года. Планируется установка памятных знаков на местах гибели советских летчиков в Крымском районе. В мероприятиях примут участие представители поисковых отрядов края, военно-патриотических клубов, военнослужащие, казаки. Кубанские поисковики в течение многих лет ищут места падения самолетов и устанавливают судьбы героев. Память о погибших воинах священна. Уже найдены сотни мест гибели самолетов и экипажей, возвращены из небытия десятки имен пилотов», — отметил вице-губернатор Александр Власов.

Торжественное открытие мероприятия — в Молдаванском сельском поселении у поселка Первенец в 10:00. После участники автопробега посетят поселок Саук-Дере и станицу Нижебаканскую — там установят памятные знаки в честь погибших в этих местах экипажей Ил-2.

Над низовьями реки Кубань, Новороссийском и Таманским полуостровом весной 1943 года развернулось воздушное сражение для захвата стратегического господства. С обеих сторон в боях участвовало более 2 тыс. самолетов, в отдельные дни проводили до 50 групповых атак с участием 100 самолетов.

С 2014 года кубанские поисковики в рамках автопробегов «Небо Кубани» уже установили 45 памятных знаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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