В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину

Фото t.me/bloknotkrymska

Инцидент произошел 4 сентября в хуторе Школьном.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как молодой человек бьет ногой по голове женщину, которая сидит на остановке. Пострадавшая пытается уйти от нападающего, но он догоняет ее и снова пинает ногами. По словам местных жителей, подросток бил женщину, которая психически нездорова.

В полиции также обратили внимание на эту видеозапись и начали проводить проверку.

«Видеоматериал, на котором зафиксированы насильственные действия в отношении жительницы Крымского района, выявили во время мониторинга соцсетей. Материал зарегистрирован в дежурной части ОВД по Крымскому району. Во время проверки установили личности всех участников конфликта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Виновных привлекут к ответственности», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.