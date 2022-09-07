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В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину

Происшествия
07.09.2022 14:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-politsiya-nachala-proverku-videozapisi-na-kotoroj-podrostok-bet-zhenshhinu
В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
Фото t.me/bloknotkrymska

Инцидент произошел 4 сентября в хуторе Школьном.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как молодой человек бьет ногой по голове женщину, которая сидит на остановке. Пострадавшая пытается уйти от нападающего, но он догоняет ее и снова пинает ногами. По словам местных жителей, подросток бил женщину, которая психически нездорова.

В полиции также обратили внимание на эту видеозапись и начали проводить проверку.

«Видеоматериал, на котором зафиксированы насильственные действия в отношении жительницы Крымского района, выявили во время мониторинга соцсетей. Материал зарегистрирован в дежурной части ОВД по Крымскому району. Во время проверки установили личности всех участников конфликта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Виновных привлекут к ответственности», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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