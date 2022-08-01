В Крымском районе открыли первый коррекционный детский сад
Общество
01.08.2022 20:25
Детсад «Семицветик» появился в Крымске на улице Свердлова в отремонтированном здании бывшей школы. Он рассчитан на четыре детские группы.
«Мы постарались сделать его ярким, красивым и, конечно, комфортным. У ребят есть музыкальный зал, спортивная площадка, беседки, места для прогулок, отремонтирован пищеблок. Но главное — здесь обустроены кабинеты специалистов», — рассказал глава Крымского района Сергей Лесь.
Он также отметил, что в коррекционном детсаде есть кабинет психолога с комнатой разгрузки — со специальным освещением и сухим бассейном.
Также в 2022 году в Крымском районе откроют новые детские сады в хуторе Адагум и селе Фадеево. Всего в регионе в этом году завершат строительство 11 детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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