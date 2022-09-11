В Крымском районе избирателям на участке показывали шедевры кубанского ткачества
На выборы как на выставку приходят жители села Кеслерово в Крымском районе. Избирательный участок открыли в сельском клубе, где представлены работы местных умельцев.
И вот в такой культурной обстановке жители села делают свой выбор. Отличительная особенность этой кампании — активность молодежи.
«В этом году у нас избирательная комиссия молодежная от 18 лет до 35. Коллектив дружелюбный, слаженный», — сказала председатель участковой избирательной комиссии № 26-26 Кеслеровского сельского поселения Ксения Анисимова.
Тем, кто впервые ставил галочки в бюллетенях, вручали небольшой сувенир. К слову, всего в крае ожидается 57 тыс. таких дебютантов. А в селе Киевском работает первый именной участок, названный в честь дважды Героя Советского Союза летчика Владимира Алексенко. УИК открыт в социально-культурном центре, и там можно не только выбрать будущее края, но и заглянуть в его прошлое. Проголосовавших приглашают в уголок кубанского быта.
«Эта техника называется многоуточное ткачество — это наши, кубанские реплики», — сказала заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 26-25 села Киевского Жанна Гибова.
Рушники, ковры, скатерти и ткацкий станок — главные экспонаты выставки к 85-летию Краснодарского края.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?