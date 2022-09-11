В Крымском районе избирателям на участке показывали шедевры кубанского ткачества

Видео канала «Кубань 24»

На выборы как на выставку приходят жители села Кеслерово в Крымском районе. Избирательный участок открыли в сельском клубе, где представлены работы местных умельцев.

И вот в такой культурной обстановке жители села делают свой выбор. Отличительная особенность этой кампании — активность молодежи.

«В этом году у нас избирательная комиссия молодежная от 18 лет до 35. Коллектив дружелюбный, слаженный», — сказала председатель участковой избирательной комиссии № 26-26 Кеслеровского сельского поселения Ксения Анисимова.

Тем, кто впервые ставил галочки в бюллетенях, вручали небольшой сувенир. К слову, всего в крае ожидается 57 тыс. таких дебютантов. А в селе Киевском работает первый именной участок, названный в честь дважды Героя Советского Союза летчика Владимира Алексенко. УИК открыт в социально-культурном центре, и там можно не только выбрать будущее края, но и заглянуть в его прошлое. Проголосовавших приглашают в уголок кубанского быта.

«Эта техника называется многоуточное ткачество — это наши, кубанские реплики», — сказала заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 26-25 села Киевского Жанна Гибова.

Рушники, ковры, скатерти и ткацкий станок — главные экспонаты выставки к 85-летию Краснодарского края.