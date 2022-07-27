В Крымском районе еноты ночью растерзали в сарае 15 куриц
Это произошло в одном из частных домов в селе Фадеево. Хозяева дома застали незваных гостей из леса на месте «преступления».
По словам местной жительницы, ночью они с мужем услышали странный шум, доносящийся из хозяйственного двора. Они пошли к курятнику и увидели в нем трех енотов, которые ели их кур.
Увидев людей, дикие животные совсем не испугались и не стали покидать курятник. Хозяевам дома пришлось потрудиться, чтобы прогнать незваных гостей.
Наутро супруги насчитали 15 растерзанных куриц. На следующий день они обнаружили свою собаку Тузика замученной в огороде.
«Нас очень беспокоит данная ситуация. Соседи тоже жалуются на постоянные набеги незваных гостей. А как правильно поступить и куда обращаться за помощью, мы не знаем», — цитирует хозяйку дома в селе Фадеево издание «Призыв».
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