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В Крымском районе еноты ночью растерзали в сарае 15 куриц

Происшествия
27.07.2022 21:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-enoty-nochyu-rasterzali-v-sarae-15-kurits
В Крымском районе еноты ночью растерзали в сарае 15 куриц
В Крымском районе еноты ночью растерзали в сарае 15 куриц

Это произошло в одном из частных домов в селе Фадеево. Хозяева дома застали незваных гостей из леса на месте «преступления».

По словам местной жительницы, ночью они с мужем услышали странный шум, доносящийся из хозяйственного двора. Они пошли к курятнику и увидели в нем трех енотов, которые ели их кур.

Увидев людей, дикие животные совсем не испугались и не стали покидать курятник. Хозяевам дома пришлось потрудиться, чтобы прогнать незваных гостей.

Наутро супруги насчитали 15 растерзанных куриц. На следующий день они обнаружили свою собаку Тузика замученной в огороде.

«Нас очень беспокоит данная ситуация. Соседи тоже жалуются на постоянные набеги незваных гостей. А как правильно поступить и куда обращаться за помощью, мы не знаем», — цитирует хозяйку дома в селе Фадеево издание «Призыв».

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