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В Крымской районе захоронили останки героев Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskoj-rajone-zahoronili-ostanki-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny
Видео канала «Кубань 24»

В братской могиле станицы Неберджаевской 21 июля состоялось торжественное погребение 75 красноармейцев, 26 из которых были обнаружены в Крымском районе, где проходила «Голубая линия».

Останки нашли во время поисковой экспедиции «Битва за Кавказ». В ней участвовали более 100 поисковиков из 18 общественных организаций Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Республики Адыгея.

Проводят экспедицию каждый год Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» при поддержке регионального отделения ДОСААФ и администрации Крымского района.

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