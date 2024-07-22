В Крымской районе захоронили останки героев Великой Отечественной войны

В братской могиле станицы Неберджаевской 21 июля состоялось торжественное погребение 75 красноармейцев, 26 из которых были обнаружены в Крымском районе, где проходила «Голубая линия».

Останки нашли во время поисковой экспедиции «Битва за Кавказ». В ней участвовали более 100 поисковиков из 18 общественных организаций Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Республики Адыгея.

Проводят экспедицию каждый год Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» при поддержке регионального отделения ДОСААФ и администрации Крымского района.

Читайте также: протомеотские захоронения нашли при строительстве нефтепровода на Кубани.