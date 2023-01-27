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В Крымске в 2023 году начнут строить новый ЗАГС

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-v-etom-godu-nachnut-stroit-zags
В Крымске в 2023 году начнут строить новый ЗАГС
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. Здание нового ЗАГСа построит инвестор.

Глава муниципалитета рассказал, что власти искали помещение для ЗАГСа в Крымске. Для этого рассматривали рестораны, пустующие объекты и ДЮСШ № 1. Однако для работы отдела ЗАГС нужна определенная площадь для расположения кабинетов.

В Крымске подходящего здания не нашли. Поэтому приняли решение построить новый ЗАГС.

«Мы нашли инвестора, который готов за свой счет построить здание, полностью отвечающее всем требованиям. Это будет очень красивое, современное и функциональное здание», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

Он уточнил, что новый ЗАГС в Крымске планируют начать строить в этом году. Специалисты уже определяют его расположение.

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