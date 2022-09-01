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В Крымске построили заправочную станцию на метане

Общество
01.09.2022 18:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-postroili-zapravochnuyu-stantsiyu-na-metane
В Крымске построили заправочную станцию на метане
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Газовая заправка появилась на улице Маршала Жукова.

Сейчас на газозаправочной станции завершились пусконаладочные работы, получены договоры газо- и электроснабжения. Заправку в сентябре введут в эксплуатацию.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, государство оказывает беспрецедентную поддержку в развитии метановых заправок по все стране.

«Новый объект мощностью компрессорной установки 522 куб. м. в час включает четыре поста заправки. До конца года в крае откроют еще две газовые станции — в Ейске и Гулькевичах», — сказал глава ведомства.

До конца 2024 года в регионе по краевой программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» будут работать 60 новых станций. В 18 муниципалитетах уже открыли 25 заправок.

В России владельцы АЗС, которые установят модуль сжатия метана, и инвесторы, построившие новые станции, могут получить субсидию в размере 36 млн рублей на компенсацию части затрат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре построят две заправочные станции на метане в переулке Бородинском и на улице им. Евдокии Сокол.

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