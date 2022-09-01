В Крымске построили заправочную станцию на метане
Газовая заправка появилась на улице Маршала Жукова.
Сейчас на газозаправочной станции завершились пусконаладочные работы, получены договоры газо- и электроснабжения. Заправку в сентябре введут в эксплуатацию.
По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, государство оказывает беспрецедентную поддержку в развитии метановых заправок по все стране.
«Новый объект мощностью компрессорной установки 522 куб. м. в час включает четыре поста заправки. До конца года в крае откроют еще две газовые станции — в Ейске и Гулькевичах», — сказал глава ведомства.
До конца 2024 года в регионе по краевой программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» будут работать 60 новых станций. В 18 муниципалитетах уже открыли 25 заправок.
В России владельцы АЗС, которые установят модуль сжатия метана, и инвесторы, построившие новые станции, могут получить субсидию в размере 36 млн рублей на компенсацию части затрат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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