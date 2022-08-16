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В Крымске после удара молнии накренился крест на куполе Свято-Михайло-Архангельского храма

Общество
16.08.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-posle-udara-molnii-nakrenilsya-krest-na-kupole-svyato-mihajlo-arhangelskogo-hrama
Видео канала «Кубань 24»

В Крымске пришлось демонтировать крест, в который ударила молния, после того как он накренился.

Произошло это на куполе Свято-Михайло-Архангельского храма. Сначала священники списали произошедшее на сильный ветер, но позже стало понятно, что так погнуть золотое изделие могла только молния. Такое небесное знамение испугало прихожан.

«Призываю всех не бояться, просто помнить о том, что над всеми Бог, и мы все под Богом. И Господь такими знамениями показывает нам, что необходимо не отдаляться от него, но наоборот приближаться», — сказал настоятель храма Святого Михаила Архангела Александр Карпец.

Сам купол не пострадал, а крест почти переломило. Сейчас его направили на реставрацию, после чего он снова увенчает храмовый купол.

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