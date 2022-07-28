В Кропоткине возобновили ремонт городской поликлиники
Работы начались на третьем и четвертом этажах медучреждения. Там находятся бактериологическая лаборатория и кабинеты специалистов. В период пандемии ремонт был приостановлен.
Сейчас бригады готовят стены к покраске, меняют сантехнику и монтируют новую систему отопления. Позже им предстоит заменить окна и двери. Прием больных временно идет на двух первых этажах. Их отремонтировали еще в 2020 году.
«Мы готовы терпеть эти трудности для того, чтобы конечный результат был удобен для всех. Сейчас мы все более плотно располагаемся — по несколько врачей в одном кабинете, но ничего. Мы это переждем, зато потом будет результат», — сказала главный врач городской больницы Кропоткина Елена Грекова.
Деньги на ремонт поступили из краевого бюджета. Также обновляют хирургическое отделение больницы, там приводят в порядок вентиляцию и операционный блок. На две недели пришлось приостановить плановые операции. Пока что медики принимают только экстренных больных.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кропоткине завершают капитальный ремонт первого этажа городской поликлиники.
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