В Красной Поляне построят сквер со спортплощадками и уличными тренажерами

Зеленая зона со спортивной инфраструктурой появится на улице Заповедной около школы № 65. Сквер построят по просьбе местных жителей при поддержке инвесторов.

Новая общественная территория создадут на площади 0,8 га. Там появятся площадки для баскетбола и настольного тенниса, уличные тренажеры с зоной ГТО, а также современный стадион для школьников. Для семейного отдыха благоустроят парковую территорию с детскими площадками. Кроме того, в новом сквере появится амфитеатр, где будут проводить массовые праздники и мероприятия.

«Территория в Красной Поляне после благоустройства обеспечит потребности учеников школы, также она, определенно, станет популярной точкой притяжения в поселке», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что в населенных пунктах курорта должны появляться объекты, которые действительно нужны жителям.

Работы по благоустройству территории в Красной Поляне планируют завершить до конца этого года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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