В Красной Поляне новый корпус школы открыл двери для 400 учеников

Видео канала «Кубань 24»

В Красной Поляне 1 сентября открылась самая высокогорная школа в крае. Местные жители три года назад обратились к главе города с просьбой решить проблему с дефицитом мест.

По решению губернатора, по государственной программе и нацпроекту построили новый корпус школы № 65, которая в этом году празднует полувековой юбилей.

Для первоклассницы Анны Герман все впервые. Столько эмоций в один день! Особенно волнуется девочка перед чтением стихов на линейке.

«Раньше мы играли в школу, ну, закончилась игра, нам завидуют сегодня дошколята со двора», — сказала ученица школы № 65 Сочи Анна Герман.

«Конечно же, для нее это все новое и ей очень нравится. Обстановка, репетиции, которые сегодня наконец-то превратятся в самое главное торжество», — сказала мама Анны Герман Анастасия Герман.

Главное торжество на высоте почти 700 м над уровнем моря началось с поднятием флагов России, Кубани и Сочи. Линейку отрыл известный ведущий, заслуженный артист России — Александр Олешко.

Школа № 65 в этом году отмечает 50-летие. Подарком стал новый корпус. Учебное заведение на улице Ачишховской уникальное во всех смыслах. Возводили его по проекту, разработанному с учетом особенностей рельефа.

«Пусть эта школа на высоте почти 700 м над уровнем моря откроет для наших детей новые высоты в учебе, творчестве, спорте. Поможет им стать достойными гражданами и патриотами своей страны. Реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке нашего губернатора Вениамин Ивановича Кондратьева. А рядом мы по просьбам жителей поселка возвели и новый детский сад», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Настала кульминация праздника. Прилетел голубой вертолет с героями мультфильмов на борту. В честь открытия школы для учеников приготовили подарки — 500 эскимо», — сказала специальный корреспондент Юлия Проценко.

Учиться в новой школе дети будут в одну смену. Педагоги, родители и ученики в восторге от суперсовременного здания.

«Мы с таким хорошим настроением идем в новый корпус, столько ожиданий было, столько тревог, волнений», — сказала учитель школы № 65 Сочи Елена Оноприенко.

«Мне понравились мой учитель, моя школа и мороженое», — сказал ученик школы № 65 Сочи Платон Боголюбов.

Школа наполнена инновациями. В классах автоматизированные рабочие места для учителей. Каждый кабинет оснащен наглядными пособиями, цифровыми лабораториями и компьютерами.

Шефство над новой школой взял Кавказский биосферный заповедник. Сразу после торжественной линейки заключили соглашение о сотрудничестве.

«Мы будем развиваться — в первую очередь это делать уголок Кавказского заповедника, всякие лекции проводить, семинары, пополнять библиотеку. Наши сотрудники будут выступать, рассказывать о заповеднике, прививать любовь к природе и экологии», — сказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

«В городе 77 тыс. школьников — 70 школ, 9 тыс. первоклассников. Все сегодня провели торжественные линейки, все первоклассники получили от главы города подарок — набор канцелярских товаров», — сказала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Первый урок в новой школе был посвящен истории Краснодарского края и приурочен к 85-летию региона.