В краснодарском музее имени Фелицына открылась выставка «Слава Кубани — гордость России»

Видео канала «Кубань 24»

Гости новой выставки увидят экспонаты, связанные не только с историей, но и с современной жизнью края.

«Эта выставка собрала более 300 достижений отраслей народного хозяйства, образования, здравоохранения, медицины, культуры. Собрала все самое главное, что есть, чем богата наша родина», — сказал первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.

Предметы для выставки предоставили более 100 кубанских организаций. Есть много уникальных экспонатов, в их числе пасхальное облачение митрополита Екатеринодарского Исидора. Кроме того, в музее сейчас проходят не только экскурсии, но и мастер-классы.

«Очень хорошо все подготовлено. Про казачку и песни интересно рассказывают», — поделилась студентка Елизавета Кочаткова.

Выставка, посвященная Краснодарскому краю, будет работать в музее Фелицына до конца октября.

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