В краснодарском музее имени Фелицына открылась выставка «Слава Кубани — гордость России»
Гости новой выставки увидят экспонаты, связанные не только с историей, но и с современной жизнью края.
«Эта выставка собрала более 300 достижений отраслей народного хозяйства, образования, здравоохранения, медицины, культуры. Собрала все самое главное, что есть, чем богата наша родина», — сказал первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.
Предметы для выставки предоставили более 100 кубанских организаций. Есть много уникальных экспонатов, в их числе пасхальное облачение митрополита Екатеринодарского Исидора. Кроме того, в музее сейчас проходят не только экскурсии, но и мастер-классы.
«Очень хорошо все подготовлено. Про казачку и песни интересно рассказывают», — поделилась студентка Елизавета Кочаткова.
Выставка, посвященная Краснодарскому краю, будет работать в музее Фелицына до конца октября.
Читайте также: в Краснодаре выставка «Открой глаза» будет работать до 19 сентября.
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
- В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?