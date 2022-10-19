В Краснодарском краевом выставочном зале откроется фотовыставка «Состояние»

Фото пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала.

В экспозиции представят около 100 работ от 15 фотохудожников из разных городов России.

Авторы снимков расскажут в своих работах о столкновении двух миров — внутреннего и внешнего. Среди кубанских авторов такие фотографы, как Дмитрий Сеник, Аркадий Коробка, Валерия Левшина, Яна Васильева. Будут представлены работы в жанре портретной фотографии и стрит-арта.

Кроме кубанских авторов на выставке будут представлены членов Союза фотохудожников России. Шесть проектов, представленных на выставке, были отмечены стипендией Минкульта в 2021-2022 годах.

Выставка будет работать с 25 октября по 6 ноября, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого выставочного зала.

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