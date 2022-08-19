В Краснодарском крае женщина задолжала за перевозку товаров и знакомому 21 млн рублей
Происшествия
19.08.2022 10:42
В Усть-Лабинске женщина занимала крупные суммы под залог своего дома, который арестовали за долги.
По данным следствия, 46-летняя местная жительница заказывала товары и не полностью оплачивала их доставку. Деньги она тратила по своему усмотрению. Также женщина занимала у знакомого крупные суммы денег под залог дома. При это она знала, что на дом наложен арест за долги.
Общий ущерб потерпевшим составил 21 млн рублей. Дело передали в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Новопокровском районе местный житель месяц выносил из чужих гаражей инструменты.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины