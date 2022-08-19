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В Краснодарском крае женщина задолжала за перевозку товаров и знакомому 21 млн рублей

Происшествия
19.08.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zhenshhina-zadolzhala-za-perevozku-tovarov-i-znakomomu-21-mln-rublej
В Краснодарском крае женщина задолжала за перевозку товаров и знакомому 21 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Усть-Лабинске женщина занимала крупные суммы под залог своего дома, который арестовали за долги.

По данным следствия, 46-летняя местная жительница заказывала товары и не полностью оплачивала их доставку. Деньги она тратила по своему усмотрению. Также женщина занимала у знакомого крупные суммы денег под залог дома. При это она знала, что на дом наложен арест за долги.

Общий ущерб потерпевшим составил 21 млн рублей. Дело передали в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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