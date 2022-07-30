В Краснодарском крае заявки от промышленников на поддержку инвестпроектов принимают до 1 ноября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем финансирования этой меры увеличили до 100 млн рублей в рамках краевого Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Предприятиям компенсируют до 10%, а участникам нацпроекта «Производительность труда» — до 20% затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств. Максимально инвестор может получить субсидию в размере 10 млн рублей.

«Департамент принимает заявки от предприятий на предоставление субсидий по 6 направлениям. Осенью откроем отбор на получение еще двух новых мер поддержки. Это компенсации 50% затрат резидентов на аренду производственных площадей, земельных участков на территории промпарков региона. Кроме того, на этапе согласования находится новый, не имеющий аналогов в России инструмент развития промышленности. Его введение позволит возмещать инвесторам до 30% затрат на создание импортозамещающих производств», – рассказал и. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

С подробной информацией об условиях получения мер поддержки можно ознакомиться на сайте департамента. Также консультации предоставляют по телефонам: +7 (861) 253-11-44, 259-11-70, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае утвердили новые меры поддержки бизнеса.