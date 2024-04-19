В Краснодарском крае завершили отопительный сезон

Осенне-зимний период в регионе прошел в штатном режиме. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

«Из-за износа тепловых сетей было невозможно свести технические нарушения к нулю, но в целом количество инцидентов минимально. Больше всего сбоев зимой было в Краснодаре, но в сравнении с прошлым отопительным сезоном их число снизилось. Благодаря слаженным действиям специалистов сбои устраняли в самые короткие сроки. Ежегодно ведем работу по обновлению и модернизации объектов теплоснабжения, особое внимание уделяем краевой столице. Сейчас все районы уже готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду», — сказал Прошунин.

Муниципалитеты самостоятельно принимают решение об окончании отопительного сезона — когда среднесуточные температуры держатся выше +8 °С на протяжении более 5 дней.

В многоэтажные дома, которые подключены к централизованной системе теплоснабжения, а также на объекты соцсферы отопление подавали 2,8 тыс. котельных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центральной и южной части Кубани отопительный сезон завершили 15 апреля.