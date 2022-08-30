В Краснодарском крае заложат 170 га сахарной свеклы отечественной селекции

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такие значительные площади выделили впервые. Это стало возможно благодаря краевой программе развития семеноводства сахарной свеклы. Программу разработали по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

«В этом году семь предприятий региона заложат семенные посевы сахарной свеклы отечественной селекции на площади 170 га. Семеноводство сахарной свеклы по биологическим особенностям — двулетний цикл и готовые семена мы получим к 2024 году. Это будет порядка 90 тыс. посевных единиц, достаточных для сева агрокультуры на площади 65 тыс. га. Работу продолжим и в дальнейшем сможем максимально отказаться от импортных семян», — сказал Дерека.

Он также сообщил, что научным сопровождением и координацией техпроцесса в хозяйствах займется «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы».

Кубань является крупнейшим в стране регионом-производителем сахарной свеклы и свекловичного сахара. Здесь производится четверть общероссийского объема корнеплодов. Предприятия свекловичного комплекса являются градообразующими для экономики региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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