В Краснодарском крае за сутки родились три двойни

Всего за сутки на Кубани появились на свет 142 ребенка. Об этом 1 июня сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По его словам, родились 73 мальчика и 69 девочек. В числе новорожденных за сутки к 1 июня — три двойни. В Краснодаре на свет появились 76 детей, в Сочи — 15. Трое малышей родились в Армавире, двое — в Новороссийске, один — в Горячем Ключе.

По четыре ребенка родились в Усть-Лабинском и Славянском районах, по трое — в Кавказском, Гулькевичском и Апшеронском районах, по двое — в Темрюкском, Динском, в Белореченском и Северском районах.

В Калининском, Кущевском и Тимашевском районах родилось по одному мальчику, в Выселковском, Кореновском и Крымском районах — по одной девочке.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!», — написал Евгений Филиппов в Telegram.

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