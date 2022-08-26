В Краснодарском крае за полгода выловили 10 тонн моллюсков

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани увеличились объемы добычи морепродуктов. Только за полгода в крае выловили 10 т моллюсков. Их производство выросло на четверть, а форели — в три раза.

В ресторане рыбной кухни больше половины продуктов — отечественные. Выбор в пользу местных мидий и устриц продиктован соображениями выгоды. Деликатесы не теряют свежесть во время транспортировки, к тому же она не так бьет по кошельку, если бы товар привозили из-за границы.

«Объем кубанской и вообще российской продукции увеличился, так как мы пытаемся сделать импортозамещение и торговать именно локальным продуктом. Я думаю, со временем локальный продукт заменит полностью импорт», — сказал шеф-повар ресторана «Клево» Сергей Тимофеев.

Сергей Тимофеев в кулинарной сфере с 16 лет. Сейчас работает шеф-поваром ресторана. Говорит, в последнее время клиенты все чаще выбирают местные деликатесы.

«В ассорти из черноморской рыбы есть и сарга, и луфарь, и барабуля. Готовится блюдо быстро — всего за 10 минут. Гости ресторана любят этот деликатес за его низкую калорийность», — сказала корреспондентка Владислава Гизикова.

Прежде чем попасть на стол, морские продукты проходят долгий и сложный путь. Например, в акваферме Туапсинского района мидии выращивают около полугода. После сбора их сортируют. Крупные экземпляры — больше 5 см — идут на продажу. Остальные отправляют обратно в море — набирать вес. Те, что отобрали, проходят обработку в специальных бассейнах. После они отправляются в магазины и рестораны по всему краю.

Черноморская рыба, сахалинский гребешок, крымская устрица, астраханская рыба, магаданские креветки — и это еще не полный список деликатесов, которыми могут похвастаться отечественные производители. Так, в Темрюкском районе выращивают раков с необычным окрасом — в цветах российского флага. Здесь их производят до 300 т в год. А всего в крае за последние полгода отправили на рынок около 17 т раков.

На Кубани выросло и производство рыбы — более чем на 5%. Только форели выловили с начала года в три раза больше, чем в первом полугодии 2021 года. Объемы продукции превысили 1 тыс. т. Всего в регионе в сфере марикультуры работают семь предприятий. Это крупнейшие фермы Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района.