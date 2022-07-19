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В Краснодарском крае за 2021 год в станичные медучреждения привлекли около 500 медиков

Общество
19.07.2022 13:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-2021-god-v-stanichnye-meduchrezhdeniya-privlekli-okolo-500-medikov
Видео канала «Кубань 24»

Как минимум столько же врачей, медсестер и фельдшеров рассчитывают привлечь к работе в сельской местности и в 2022 году. В этом помогают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Так, врачи, переехавшие работать за пределы города, могут получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей. Для остальных медработников размер субсидии составит половину этой суммы. Эти средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке.

Кроме того, чтобы закрепить на селе медицинские кадры, предоставляют служебное жилье и компенсируют оплату коммуналки. Но главное — строят, ремонтируют и переоснащают учреждения здравоохранения, чтобы станичники получали качественную медпомощь, а специалисты — рабочие места.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае начали прием заявок на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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