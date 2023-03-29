В Краснодарском крае яровыми засеяли около 300 тыс. гектаров

Ход весенних полевых работ обсудили на заседании оперштаба Минсельхоза РФ.

В мероприятии принял участие вице-губернатор края Андрей Коробка. По его словам, на Кубани сезонные полевые работы проходят в штатном режиме.

«Яровыми культами засеяли около 300 тыс. га, это 20% от плана. Практически завершили сев яровой пшеницы и ячменя, гороха на зерно, овса. Продолжается сев сахарной свеклы и овощного гороха. В ближайшее время начнем сев подсолнечника, кукурузы, в конце апреля — риса», — отметил он.

Вице-губернатор добавил, что с начала года заложено около 300 га молодых садов и 440 га виноградников.

В этом году площадь ярового сева более 1,7 млн га. Площади стратегических культур — сахарной свеклы и риса — 188 тыс. га и 92 тыс. га соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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