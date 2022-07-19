В Краснодарском крае выбрали лучшего спортсмена десятилетия
Спорт
19.07.2022 09:16
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина победила в голосовании юбилейной премии «Спортсмен Кубани 2011–2021: Главный из лучших».
Это проект краевого регионального отделения Федерации спортивных журналистов России. Елена Веснина в своей карьере дважды поднималась на олимпийский пьедестал: в 2016 году в Рио-де-Жанейро взяла золото в парном разряде, в 2021 году в Токио завоевала серебро в миксте. В финале голосования сочинской теннисистке противостоял триумфатор лондонских Олимпийских игр, дзюдоист Арсен Галстян.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», олимпийские чемпионы Галстян и Веснина вышли в финал голосования за звание лучшего спортсмена десятилетия.
Популярные новости
- Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
- Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
- В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ