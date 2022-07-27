В Краснодарском крае вода Варнавинского водохранилища окрасилась в яркий цвет

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Об этом 27 июля сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. Специалисты уже выясняют причину изменения цвета воды.

«Вода Варнавинского водохранилища окрасилась в яркий цвет. Чтобы определить причину, вода взята на анализ», — написал Лесь в Telegram.

Из-за изменения цвета воды проводят проверку. Одна из местных жительниц в комментариях предположила, что это произошло из-за гниения водорослей.

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