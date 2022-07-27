В Краснодарском крае вода Варнавинского водохранилища окрасилась в яркий цвет
Общество
27.07.2022 15:34
Об этом 27 июля сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. Специалисты уже выясняют причину изменения цвета воды.
«Вода Варнавинского водохранилища окрасилась в яркий цвет. Чтобы определить причину, вода взята на анализ», — написал Лесь в Telegram.
Из-за изменения цвета воды проводят проверку. Одна из местных жительниц в комментариях предположила, что это произошло из-за гниения водорослей.
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