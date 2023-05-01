В Краснодарском крае весь Первомай будет лить дождь

На Кубани экстренное предупреждение о непогоде продлено до 2 мая. По прогнозу синоптиков, местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с градом и грозой, ветер скоростью до 20–22 м/с.

В связи с обильными осадками на юго-востоке края реки могут выйти из берегов. Под особым контролем Отрадненский, Мостовский, Лабинский, Курганинский, Апшеронский и Усть-Лабинский районы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям региона рекомендуют внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности. При ЧС необходимо звонить на номера: 01, 101 или 112.

К слову, по народному календарю дождь в Первомай считался хорошей приметой. Этот день отмечался как Кузьма Огородник. И дождь предвещал повышенную урожайность в дальнейшем. А вот ясное солнце в этот день говорило о том, что конец мая будет ненастный.

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