В Краснодарском крае в суд направили дело жестокого отца, дети которого ночевали в хлеву

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новокубанский межрайонный СО СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и с жестоким обращении с ними.

По данным следствия, мужчина с супругой и 10-летним сыном жил в одном из домов на улице Степной в станице Спокойная Синюха Отрадненского района. Еще трое их детей в возрасте от 8 до 13 лет учились и жили в школе-интернате. Дети приезжали домой на выходные и во время каникул.

Когда дети были дома, мужчина жестоко и грубо обращался с ними. Так, 14 июня он был пьяный, не нашел деньги и начал обвинять детей в том, что они ух украли. Чтобы запугать детей, он в присутствии остальных накинул 13-летней дочери на шею веревку. После этого дети были вынуждены ночевать в сарае рядом со скотом, так как боялись отца. В этом сарае ночью 15 июня детей нашли полицейские, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Детей изъяли из семьи, они находятся в реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении и ограничении родительских прав в отношении отца и матери детей. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили мировому судье 187-го судебного участка Отрадненского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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