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В Краснодарском крае в школы внедрят новый стандарт организации питания учеников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-shkoly-vnedryat-novyj-standart-organizatsii-pitaniya-uchenikov
В Краснодарском крае в школы внедрят новый стандарт организации питания учеников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Обеспечение кубанских школьников качественным и сбалансированным питанием обсудили 13 июня в Краснодаре. Совещание провела вице-губернатор Анна Минькова.

«В столовых кубанских учебных заведений питаются почти 685 тыс. ребят, с каждым годом учеников становится больше. Поэтому контролируется качество продуктов и готовых блюд на всех уровнях. Работу проводят и министерство образования, и Роспотребнадзор, и управления образования, и родители», — отметила Анна Минькова.

В марте в крае приняли новый стандарт организации питания в школах, разрабатывается план его внедрения. Школы постепенно переходят на единые требования, также расширится список школьного специализированного меню.

По словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксаны Грушко, с начала года родители школьников выявляли замечания в организации питания, эта работа позволяет предупреждать нарушения.

На совещании обсудили компенсацию оплаты питания. Теперь для детей с ограниченными возможностями здоровья она выплачивается по стоимости питания в школе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: дети участников СВО будут бесплатно питаться в школах Краснодара. Ранее льгота действовала только для детей мобилизованных.

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