В Краснодарском крае в октябре в естественную среду обитания выпустили 2 тыс. фазанов
Общество
14.10.2022 18:01
Последний осенний выпуск фазанов северокавказского подвида в этом году прошел 13 октября в Темрюкском районе. В дикую природу выпустили 500 молодых особей.
Ранее в октябре на Кубани выпустили еще 1 тыс. 500 фазанов — в Анапе, Славянском и Крымском районах.
Каждый год в естественную среду обитания в регионе отравляют 5 тыс. 400 фазанов. Выпуски проводят весной и осенью. Эту работу проводят в рамках программы по восстановлению популяции северокавказского подвида фазана на Кубани, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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