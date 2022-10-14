В Краснодарском крае в октябре в естественную среду обитания выпустили 2 тыс. фазанов

Фото «Кубань 24»

Последний осенний выпуск фазанов северокавказского подвида в этом году прошел 13 октября в Темрюкском районе. В дикую природу выпустили 500 молодых особей.

Ранее в октябре на Кубани выпустили еще 1 тыс. 500 фазанов — в Анапе, Славянском и Крымском районах.

Каждый год в естественную среду обитания в регионе отравляют 5 тыс. 400 фазанов. Выпуски проводят весной и осенью. Эту работу проводят в рамках программы по восстановлению популяции северокавказского подвида фазана на Кубани, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в сентябре на Кубани в естественную среду обитания выпустили 3,5 тыс. фазанов.