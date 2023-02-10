В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 122 машины

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 февраля. За сутки 2 парома «Лаврентий» и «Ейск» перевезли через пролив 227 автомобилей и 356 пассажиров.

В настоящее время на накопительной парковке в поселке Ильич находятся 122 автомобиля. Для водителей работают пункт обогрева и полевая кухня. Дежурят два волонтера. Все остальные накопительные площадки находятся в резерве. Их развернут при необходимости.

С начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезли свыше 80,9 тыс. пассажиров, более 61,8 тыс. машин и 6 тыс. 838 ж/д вагонов.

На территории Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по Краснодарскому краю и переправиться в Крым на паромах разрешено автомобилям с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Автомобилистам и водителям большегрузов рекомендуют добираться в Крым по сухопутному пути через Херсонскую область и Мариуполь. Кроме того, отправить груз можно по железной дороге. Инструкция опубликована на сайте Минтранспорта РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромное сообщение на Керченской переправе из-за непогоды было приостановлено с 6 февраля.