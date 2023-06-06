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В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоит 191 автомобиль

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoit-191-avtomobil
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоит 191 автомобиль
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки два парома перевезли через Керченский пролив в Крым 117 машин и порядка 220 пассажиров.

По состоянию на утро 6 июня в очереди на Керченскую переправу ожидает 191 автомобиль. Они находятся на накопительной стоянке в поселке Ильич. На месте организовано дежурство волонтеров. Остальные накопительные парковки выведены в резерв.

В общей сложности с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны переправили почти 164,8 тыс. человек, 132,6 тыс. автомобилей и более 16,7 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проезд по краю и переправа в Крым на паромах разрешены только большегрузам с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение действует 6 июня в Керченском проливе.

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