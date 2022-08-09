В Краснодарском крае в ночь на 12 августа будет хорошо виден метеорный поток Персеиды
Общество
09.08.2022 09:02
В ночь с 11 на 12 августа будет заметен пик знаменитого летнего звездопада Персеиды. При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки можно будет увидеть до 100 метеоров в час.
Метеорный поток Персеиды ежегодно проходит в конце июля и длится весь август. Но именно в эти дни он особенно активный. Это происходит в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Высматривать в небе яркие вспышки можно будет сразу после заката и до самого рассвета.
Читайте также: звездопад Южные дельта-Аквариды начнется вечером 12 июля.
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