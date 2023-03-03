В Краснодарском крае в этом году по нацпроекту откроют еще три модельные библиотеки
В рамках нацпроекта «Культура» по модельному стандарту в регионе уже переоборудовали 11 библиотек.
В этом году современные интеллектуальные и образовательные пространства создадут в Анапе, Мостовском и Ленинградском районах.
В Анапе уже начали обновлять детско-юношескую библиотеку-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова. В ней появится центр краеведения, конференц-зал с интерактивной панелью для онлайн-трансляций и кинопоказов, арт-пространство «Диалог».
Электронный читальный зал разделят на зоны для работы на компьютере и делового чтения. Появятся зона семейного чтения «Параллельные миры» и зона «Интеллектуального роста». В детском читальном зале появится пространство для творчества и активного отдыха, зона развития интеллектуальных способностей с интерактивным столом.
Уже 1 сентября обновленная библиотека примет читателей в новом формате, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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