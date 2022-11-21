В Краснодарском крае в 2023 году на социальную сферу направят более 263 млрд рублей

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В Краснодаре обсудили бюджет края на три года. Основная цель публичных слушаний — обеспечить прозрачность и открытость финансирования и оценить необходимость расходов, а также создать комфортные условия для развития экономического потенциала.

В этом году бюджет адаптировали под изменения в мире. Объем доходов в 2023 году прогнозируют на уровне 380,5 млрд рублей, а расходов — 437 млрд. В связи с влиянием санкций была проделана огромная работа для сохранения основных направлений.

«Бюджет края сохранил социальную направленность. Объем расходов, направляемых на социальную сферу на 2023 год составляет 263,8 млрд рублей или 60,4% от всех расходов. Объем социальных расходов будет уточнен на сумму поступлений из федерального бюджета после из распределения по регионам», — сказал министр финансов Краснодарского края Александр Кнышов.

В 2023 году запланирована индексация социальных выплат на 5,5% для отдельных категорий кубанцев, а также стипендий на 4%.

Отдельное внимание уделили также перспективам развития санаторно-курортного и агропромышленного комплексов, а также поддержки малого и среднего предпринимательства. К примеру, на сельское хозяйство в следующем году предусмотрено 10,5 млрд рублей. В завершении общественных слушаний все предложения внесли в итоговый документ. Впоследствии проект бюджета рассмотрят депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.