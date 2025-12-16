В Краснодарском крае утвердили тарифы на техосмотр транспорта на 2026 год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Краснодарского края на 2026 год».

Тарифы установлены в зависимости от категории транспорта:

для пассажирского транспорта до 8 мест предельный размер платы за техосмотр составит 1 тыс. 712,50 рубля.

для транспорта, где более 8 пассажирских мест, допустимая масса которых не превышает 5 тонн, — 2 тыс. 212,31 рубля.

для транспорта с более чем 8 местами для сидения, допустимая масса которых превышает 5 тонн, — 2 тыс. 643,74 рубля.

для грузового транспорта с допустимой массой груза не более 3,5 тонн — 1 тыс. 825,65 рубля.

для грузового транспорта с допустимой массой груза от 3,5 до 12 тонн — 2 тыс. 580,60 рубля.

для грузового транспорта с допустимой массой груза более 12 тонн — 2 тыс. 751,59 рубля.

Также установлены предельные тарифы для техосмотра транспорта оперативных и специальных служб разных категорий, транспорта, перевозящего опасные грузы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2025 году тариф на техосмотр для легкового автомобиля составлял 1 тыс. 563 рубля.

