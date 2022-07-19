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В Краснодарском крае центр компетенций вошел в ТОП-5 по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Экономика
19.07.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-tsentr-kompetentsij-voshel-v-top-5-po-realizatsii-natsproekta-proizvoditelnost-truda
В Краснодарском крае центр компетенций вошел в ТОП-5 по реализации нацпроекта «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг по итогам первого полугодия подготовил федеральный центр компетенций. Краснодарский край занял пятое место, поднявшись на семь пунктов по сравнению с прошлым годом.

При составлении рейтинга эксперты учитывали укомплектованность штата, выполнение плана по вовлечению предприятий, по обучению сотрудников и подготовке инструкторов. А также количество реализованных проектов, тиражирование лучших практик. Работу региональных центров компетенций оценивают дважды в год.

«Динамика роста РЦК, которую мы видим, говорит о правильно спланированной комплексной работе экспертов, руководителей предприятий. Сегодня региональные компании, которые внедряют бережливые технологии, показывают повышение производительности труда по основным показателям. Но еще есть над чем работать, чтобы кубанская команда вошла в тройку лидеров», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Кубань принимает участие в нацпроекте «Производительность труда» с 2018 года. Сегодня к нацпроекту присоединились свыше 200 организаций. К 2024 году планируется привлечь 248 предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанский производитель сельхозтехники присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

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