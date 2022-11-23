Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае студенты колледжей и техникумов смогут работать в УПК параллельно с учебой

Экономика
23.11.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-studenty-kolledzhej-i-tehnikumov-smogut-rabotat-v-upk-parallelno-s-ucheboj
В Краснодарском крае студенты колледжей и техникумов смогут работать в УПК параллельно с учебой
Фото t.me/minkovaanna23

Закон о возможности совмещать учебу с работой в учебно-производственных комплексах подписал президент России Владимир Путин.

Похожая практика реализуется уже несколько лет в 52 техникумах и колледжах Кубани. В них работают 118 учебно-производственных подразделений.

«Студенты на их базе отрабатывают практические навыки в ходе производственной практики или работают на договорной основе, запись может быть внесена в трудовую книжку. Так, учреждения региона предоставляют населению услуги общепита и выполняют отделочно-строительные работы, выращивают сельхозпродукцию на учебных хозяйствах или производят мебель», — сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Читайте также: в техникумах и колледжах Кубани по нацпроекту открыли еще 4 мастерские профессиональной подготовки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Краснодаре будут судить мужчину, который до смерти забил лопатой гостя и его сожительницу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях