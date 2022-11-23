В Краснодарском крае студенты колледжей и техникумов смогут работать в УПК параллельно с учебой

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Закон о возможности совмещать учебу с работой в учебно-производственных комплексах подписал президент России Владимир Путин.

Похожая практика реализуется уже несколько лет в 52 техникумах и колледжах Кубани. В них работают 118 учебно-производственных подразделений.

«Студенты на их базе отрабатывают практические навыки в ходе производственной практики или работают на договорной основе, запись может быть внесена в трудовую книжку. Так, учреждения региона предоставляют населению услуги общепита и выполняют отделочно-строительные работы, выращивают сельхозпродукцию на учебных хозяйствах или производят мебель», — сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

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